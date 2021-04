Target |

Target: l'Istituto Galileo Galilei ad Arma di Taggia vanta una delle biblioteche private più fornite d’Italia

Il piacere di insegnare e trasmettere della famiglia Buscaglia nasce più di cinquant’anni fa.

L’Istituto Galileo Galilei nasce più di cinquant’anni fa, la direzione della scuola privata dopo l’improvvisa perdita del padre passa al figlio e oggi direttore dell’Istituto, Giuseppe Buscaglia. L’offerta formativa che l’istituto offre è piuttosto ampia e si sviluppa su diversi piani, quello scolastico e quello universitario. Per quanto riguarda l’offerta scolastica l’Istituto spazia in tutti quelli che sono gli ordini di scuola superiore, gli istituti tecnici, quelli professionali e i licei. Da più di dieci anni Giuseppe Buscaglia è inoltre responsabile del polo universitario di Imperia che copre la zona che va da Ventimiglia a Savona. L’Istituto è anche learning center, segreteria universitaria e sede d’esame dell’Università telematica Nicolò Cusano che offre un’ampia offerta in diversi campi. All’inizio si contavano sei facoltà, recentemente ne sono state attivate altre tre: economia e commercio, scienze politiche, giurisprudenza, scienze della formazione, psicologia e ingegneria, a cui si sono poi aggiunte lettere, scienze motorie e scienze della comunicazione. Il direttore Giuseppe Buscaglia è molto orgoglioso della loro fornitissima biblioteca privata, quest’ultima conta più di ventimila volumi catalogati con una scheda tecnica che comprende autore, titolo, casa editrice, anno e luogo di edizione. Inoltre l’Istituto vanta una nicchia di preziosi testi storici antichi del Settecento e dell’Ottocento. In questo difficile periodo di emergenza sanitaria le lezioni si svolgono in DAD, nonostante la complessità dei collegamenti, l’Istituto Galileo Galilei si è dovuto adattare alla realtà pandemica che stiamo vivendo, rimanendo un punto di riferimento per numerosi ragazzi.

Ilaria Salerno

