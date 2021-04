Sanremo: Paolo Martini racconta il progetto ‘Emozioni potenti’, un video da 18 mila visualizzazioni per tendere la mano ai papà separati (Intervista)

La sua ‘Emozioni potenti’ ha toccato il cuore di molti il giorno della Festa del Papà, tanto da guadagnarsi anche la home page di SanremoNews e dei giornali del gruppo MoreNews. Nel giro di due mesi Paolo Martini, giovane cantante di Ceriana e calciatore semi professionista, ha superato quota 18 mila visualizzazioni su YouTube affermandosi come una delle realtà musicali locali più seguite sul web.

‘Emozioni potenti’, scritta dal professore sanremese Dario Daniele e cantata da Paolo Martini, tocca in musica due temi delicati: il diritto alla bigenitorialità e il ruolo della figura paterna nella crescita. Il testo di Dario Daniele è tratto dal suo ultimo libro ‘La costellazione del gatto’ (Leucotea Editore).

Il brano ‘Emozioni potenti’ viaggia sul web con un videoclip di forte impatto in una luogo simbolo per tante famiglie sanremesi: quel prato di San Romolo che è stato lo sfondo di giornate condivise, ricordo indelebile per genitori e figli.

L’intervista a Paolo Martini



Il brano è stato registrato insieme a: Simone Petullà (pianista e produttore), Davide Zappia (chitarrista), Riccardo Rebaudo (batterista), Alessio Martini (bassista). La copertina è opera di Federico Campagnani.

Il video invece è stato realizzato dal regista Andrea Picchiantano, e vede tra gli attori Francesco Scionti, il piccolo Riccardo Scionti, e la partecipazione di Lucia Ciriaco.