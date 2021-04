Imperia: Albo Gestori Ambientali, il 30 aprile scadrà il termine per il versamento del diritto di iscrizione

Il 30 aprile 2021 scadrà il termine per il versamento del diritto annuo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali. Per eseguire il pagamento l'impresa deve accedere alla propria area riservata sul sito dell'Albo Nazionale.



Lo ricorda Confartigianato Imperia che dice: "Si fa presente che, ai sensi dell’art. 24, comma 7, del D.M. 120/2014, "l'omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d'ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga effettuato il pagamento. Per informazioni è possibile contattare la Confartigianato inviando una mail all'indirizzo e-mail formazione@confartigianatoimperia.it oppure telefonando al numero 0184/524511".