Sanremo: lettrice ricorda il prof. Valerio Sorci, insegnante di matematica della Papa Giovanni

Una nostra lettrice ha voluto esprimere cordoglio per la scomparsa del prof. Valerio Sorci, insegnante di Sanremo molto conosciuto.



"Mitico professore di matematica, ha insegnato nella scuola media, una volta chiamata Papa Giovanni a Sanremo. Amato dagli alunni, stimato dai colleghi ed apprezzato dai genitori, ha svolto il suo lavoro con impegno e passione. Sempre di buon umore e molto socievole, spesso si fermava a conversare con le persone. Per me e la mia famiglia particolarmente affezionato. Ciao Valerio, il tuo sorriso ci accompagnerà per sempre!"