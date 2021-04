Vaccinazione in valle Argentina per la fascia 70 - 79 anni: da Molini di Triora "Risultato con 2 mesi d'anticipo"

"Abbiamo raggiunto un importante risultato con 2 mesi d'anticipo", è positiva Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora dove quest'oggi si è svolta un'altra giornata di vaccinazioni, dedicata agli abitanti di questo paese, di Triora e delle numerose frazioni di entrambi i borghi.

Oggi è stato il turno degli anziani nella fascia tra i 70 e i 79 anni. Questa giornata è stata un'opportunità per la popolazione rientrante in questa fascia d'età che diversamente, avrebbe dovuto aspettare almeno 2 mesi prima di poter ricevere il vaccino.

"E' proprio così - conferma il sindaco Manuela Sasso - grazie a una rodata e perfetta organizzazione della ASL 1, in tre ore circa sono state vaccinate 80 persone. Ci tengo a ringraziare il personale sanitario e infermieristico, i volontari della Croce Verde e della Protezione Civile che hanno aiutato le persone".

Il meccanismo è collaudato, visto questa è la terza giornata di vaccinazione su Molini di Triora. Le prime due, su marzo, sono servite a coprire la fascia degli over 80. Ora i vaccinati di questa mattina dovranno attendere il 15 maggio per ricevere la dose di richiamo.



Potrebbe essere anche l'ultima delle giornate dedicate alla campagna di vaccinazione nell'entroterra. "Al momento non sono previste ulteriori giornate per diverse fasce d'età. Da parte nostra, come Comune continua a esserci la massima disponibilità nei confronti dell'Azienda Sanitaria per metterle a disposizione i locali della scuola così come fatto fino a oggi" - conclude il sindaco Manuela Sasso.

La campagna di vaccinazione in valle Argentina si sposterà in queste ore su Carpasio e Badalucco, con le stesse modalità e per la stessa fascia d'età. In questo weekend, l'ASL 1 ha previsto oltre 2.300 vaccinazioni su tutta la provincia di Imperia tra diversamente abili, over 80, ultravulnerabili, la fascia tra i 70 e 79 anni e i nati nel 1942 e 1943.