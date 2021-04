Coronavirus: in Asl1 è record di vaccinazioni a domicilio, già somministrate oltre 700 prime dosi

Tra qualche ritardo e alcune code di troppo, il piano vaccinale di Asl1 può anche vantare un record di importanza non secondaria. La provincia di Imperia, infatti, ha il record di vaccinazioni domiciliari, le dosi che Asl1 somministra a casa a pazienti che non possono presentarsi ai punti vaccinali.



Qualcuno nei giorni scorsi aveva lamentato ritardi nella somministrazione a domicilio, ma pare che il piano stia funzionando e i numeri lo dimostrano. In Asl1 sono state somministrate a domicilio 698 prime dosi e 214 seconde dosi (dato aggiornato al 12 aprile, a oggi è stata superata quota 700), solo le Asl3 e 4 genovesi hanno fatto meglio con 905 e 964 vaccinazioni, ma con una platea decisamente più ampia rispetto alla provincia di Imperia. Ottimo anche il lavoro di Asl5 con 410 dosi complete (prima più richiamo).



All’interno di Asl1 il numero più alto di vaccinazioni domiciliari è del distretto sociosanitario sanremese con 250 prime dosi e 50 seconde dosi per un totale di 600 allettati. Segue il distretto imperiese con 238 prime dosi e 64 seconde dosi su 900 allettati, chiude il distretto ventimgiliese con 210 prime dosi e 100 seconde dosi su 390 allettati.