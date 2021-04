Vasche per l'itticoltura alla galeazza, dopo la sentenza del Tar il comune riavvia l'iter per la modifica della concessione ad Aqua

La giunta comunale di Imperia ha dato il via libera al procedimento di modifica della concessione demaniale marittima nei confronti di 'Aqua Spa', la società di Lavagna, che vorrebbe installare le vasche per l'allevamento ittico a largo della galeazza.



Nei giorni scorsi, a seguito della sentenza del Tar che ha dato ragione alla società genovese, l'amministrazione guidata dal sindaco Claudio Scajola ha autorizzato il provvedimento che autorizza il riavvio del procedimento di modifica della concessione, necessario affinché la società possa adeguare il proprio progetto che originariamente prevedeva il posizionamento di diciotto gabbie, di cui dodici rientranti nello specchio acqueo in concessione ad Aquarius e in parte nella concessione di Imperia Mare Blu.



La concessione nei confronti di quest'ultima è stata revocata, “pertanto – si legge nella delibera di giunta – risulta ad oggi irrealizzabile l'impianto come riportato nella planimetria facente parte integrante dell'atto formale stesso, in quanto tutto un lato dell'ormeggio dell'impianto ricadrebbe fuori dall'area in concessione alla società Aqua”.



Per questo, Aqua ha richiesto la modifica dell'impianto da diciotto a dodici gabbie. “Tale riduzione risulta indispensabile per poter installare l'impianto completo del sistema di ormeggio all'interno dell'area inconcessione”, si legge nell'atto.



A seguito della conferenza dei servizi di aprile 2020 era emerso che lo specchio acqueo su cui dovrebbe sorgere l'impianto rientra all’interno della fascia di divieto dei 500 metri dall’area circolare destinata all’ammaraggio dei veicoli antincendio per il prelievo di acqua,di raggio 0,5 miglia.

Questa scoperta aveva indotto il comune a interrompere l'iter per la modifica della concessione, bloccando di fatto la realizzazione dell'impianto.



La recente sentenza del Tar che ha dato ragione alla società di Lavagna tuttavia ribalta la situazione, pertanto il Comune si è trovato costretto a riavviare il procedimento di modifica. Il Tar, infatti, ha ritenuto che “la motivazione del diniego non fosse adeguata, pertanto ha disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati”.



Secondo il Tar: “Il Comune non avrebbe potuto 'sic et simpliciter' disattendere la istanza di modifica, ma se mai indicare la collocazione maggiormente idonea a preservare la sicurezza”.



La mossa del comune è un atto dovuto alla sentenza del Tar, ma l'amministrazione ha più volte espresso la volontà di impedire l'attività di itticoltura, la cui concessione scade nel 2023. Il sindaco Claudio Scajola, al termine di un recente confronto con i capigruppo di maggioranza e opposizione ha giudicato il progetto “un insediamento non utile davanti alla nostra città”.