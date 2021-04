Imperia: via ai lavori per la condotta Roja, La Monica (Cambiamo) "Intervento fondamentale grazie al sostegno di Regione"

"Auspichiamo che questo sia un primo importante passo per superare problematiche che soprattutto nel periodo estivo colpiscono il nostro territorio, in particolare con ricadute negative sul Golfo Dianese".

Così il Consigliere comunale Davide La Monica, Capogrupoo di Cambiamo con Toti ad Imperia, in merito alla notizia dell’inizio lavori di allaccio tra la vecchia tubazione del Roja e quella realizzata sull’ex ferrovia. "Da molti anni purtroppo assistiamo, soprattutto nel periodo estivo, a rotture della tubazione del Roja. Una tubatura vecchia che necessita di interventi straordinari. - sottolinea - Fondamentale in tutto questo il prezioso sostegno di Regione Liguria, che per finanziare i 2 milioni utilizzati in questa fase, addirittura approvò una legge regionale specifica per l’emergenza".



"Questo nell’ottica della buona collaborazione che ci deve essere tra enti locali per superare problemi grandi come quello in questione. - conclude il capogruppo di Cambiamo a Imperia - Importante l’appoggio concreto di Regione Liguria al nostro territorio, dimostrato in questi anni ad Imperia, attraverso stanziamenti con il fondo strategico che hanno portato la nostra città a vedere finalmente cantieri attesi da tempo".