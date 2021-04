Covid: oggi la Liguria sarebbe in zona gialla, Toti "Cominciano a scendere i numeri sulla provincia di Imperia"

“I dati di oggi sono particolarmente positivi. In tutta la Regione cala l’incidenza del virus: la media della Liguria è 151 casi su 100mila abitanti a settimana, e anche la provincia di Imperia scende sotto quota 200, toccando quota 195".

Il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti fa il punto sulla situazione Coronavirus in Liguria e sulla riviera dei fiori, sottolinea: "Un dato particolarmente rilevante visto che anche la provincia più vicina alla Francia, dove il Covid ha colpito e continua a colpire in maniera intensa, comincia scendere. Con questi numeri, Regione Liguria oggi sarebbe in zona gialla. Nella terza ondata la nostra non è mai stata una regione rossa, questo significa che siamo stati bravi a rispettare le regole e capaci di arginare il virus anche mediante le zone rosse decise a livello regionale”.

“Scende anche il numero delle persone ricoverate in ospedale –prosegue Toti -, di 21 unità, come anche il numero di chi si trova in terapia intensiva, che scende sotto quota 80. Sono purtroppo 14 le vittime registrate, una delle quali risalente alle settimane passate, e 13 agli ultimi giorni. È evidente che l’elevato numero di ricoveri dei giorni scorsi produce questo effetto drammatico: proprio per questo dobbiamo continuare con la campagna di vaccinazione. A questo proposito anche oggi la Liguria ha effettuato un numero superiore di vaccini rispetto all’obbiettivo assegnato di 7800, cioè più di 10.500. Siamo all’88% del somministrato sul consegnato: abbiamo bisogno che arrivino le dosi per non rallentare questo ritmo”.



In totale ad oggi risultano 320.094 persone prenotate attraverso la piattaforma di Liguria Digitale*



Gravi disabili

Le persone prenotate con disabilità grave sono 1.553

Asl1 133

Asl2 310

Asl3 800

Asl4 151

Asl5 159



65/69 anni

Le persone prenotate per la fascia 65/69 anni sono 20.627

Asl1 2.259

Asl2 3.962

Asl3 9.526

Asl4 1.988

Asl5 2.892



70/74 anni

Le persone prenotate per la fascia 70/74 anni sono 50.893

Asl1 5.764

Asl2 9.719

Asl3 22.889

Asl4 4.620

Asl5 7.901



75/79 anni

Le persone prenotate per la fascia 75/79 anni sono 47.654

Asl1 5.150

Asl2 9.503

Asl3 21.278

Asl4 4.131

Asl5 7.592



Over 80

Le persone prenotate over80 sono 96.175

Asl1 12.663

Asl2 19.781

Asl3 51.347

Asl4 7.836

Asl5 4.548



Ultravulnerabili

Per quanto riguarda gli ultravulnerabili le persone prenotate dal Cup ad oggi sono 40.524, su un totale di 55.386 indicato fino ad oggi dai medici di medicina generale

Asl1 4.803

Asl2 6.117

Asl3 22.339

Asl4 2.485

Asl5 4.780



Medici di medicina generale

Le persone prenotate dai medici di medicina generale sono 59.635, di cui 11.230 in corso di rimodulazione per adeguamento a nuove disposizioni ministeriali



Farmacie

Le prenotazioni per vaccinarsi in farmacia ad oggi sono, per tutta la Liguria, 13.979



Asl1 1.329

Asl2 1.640

Asl3 7.170

Asl4 1.072

Asl5 2.768



*Il totale è dato dalla somma delle categorie di cui trovate il dettaglio per Asl a cui sono stati aggiunti alcuni casi che non rientrano in queste fasce (ad esempio alcuni lavoratori transfrontalieri e gli appuntamenti recuperati dopo la cancellazione avvenuta a marzo a seguito della sospensione di Astrazeneca)