Fiere dal 1° luglio, Ogliaro (AFI) "Governo ignora le esigenze di imprese ridotte alle fame"

"Ci conforta sapere che il governo ha deciso di anticipare la zona gialla al 26 di aprile con la conseguente apertura di bar e ristoranti anche alla sera se all'aperto, purtroppo però ancora una volta il comparto dei fieristi rimarrà chiuso fino al 01 Luglio 2021, eppure come già abbiamo ribadito più volte e confermato ora anche da CTS, all'aperto i contagi sono pari a zero".

Questa la critica presa di posizione del direttivo dell'AFI, Associazione Fieristi Italiana (Nella foto rappresentata da Gabriele Ogliaro di Taggia, vicepresidente nazionale dell'ente ndr) di fronte alla notizia nazionale sulle riaperture scaglionate comunicate dal Governo del premier Mario Draghi. Per le fiere la ripartenza è fissata al 1° luglio.

"Ancora una volta per questo governo, così come per il precedente le nostre attività non sono considerate essenziali, anche se dietro le 60.000 imprese del settore fieristico, ci sono famiglie che vivono di questo. - dice la Presidente Nazionale di A.F.I. Serena Tagliaferri.