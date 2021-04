Sanremo: francese ruba un'auto e l'incasso di un distributore di benzina, arrestato a Cannes

Un cittadino francese è stato denunciato per il furto di un'auto avvenuto a Sanremo nella notte tra il nove ed il 10 aprile. Come se non bastasse il soggetto, dopo essersi appropriato del mezzo aveva anche rubato l'incasso da un distributore di benzina, con un bottino di circa 200 euro.

Il soggetto è stato rintracciato in Francia. Il mezzo rubato nella città dei fiori era dotato di GPS e così + stato possibile localizzarlo nei pressi di Cannes. Attraverso il Centro di Cooperazione Polizia e Dogana di Ventimiglia, gli agenti si sono messi in contatto con la Gendarmerie che ha trovato il veicolo rubato in Francia con il conducente, tratto in arresto. Per tali motivi l’uomo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria sia per aver rubato l'auto che per il reato di furto aggravato ai danni del distributore. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.