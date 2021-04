Quattro nuovi casi di Covid, quest’oggi nel Principato di Monaco, con il bilancio che si attesta quindi a 2.395 persone colpite dal coronavirus dall'inizio della crisi sanitaria.

Questa sera in ospedale sono ricoverate 18 persone, 6 in terapia intensiva. Si registrano 6 guarigioni, con il numero totale di persone guarite che si attesta quindi a 2.282. Sono infine 34 le persone in sorveglianza attiva, a casa.