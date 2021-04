Ventimiglia unico comune ligure a ottenere il premio 'Animali in città' di Legambiente

La città di Ventimiglia è stata insignita, da Legambiente, del premio nazionale “Animali in città” quale unico comune ligure che meglio garantisce la convivenza con gli animali domestici e selvatici. "Esprimo la massima soddisfazione per questo prestigioso riconoscimento e ci tengo a volgere un plauso per il grande impegno profuso sia all’Ufficio per i diritti degli animali che a tutte le associazioni ed altresì i volontari che ogni giorno dedicano il loro tempo, con notevoli sacrifici" - ha commentato Eleonora Palmero, assessore con delega alla tutela degli animali.

"La direzione intrapresa è quella giusta e ritengo che il settore debba essere ulteriormente supportato alla luce delle nuove esigenze, sanitarie e di sicurezza, che la convivenza tra uomini e animali comporta. - aggiunge - Tutto ciò appare ancora più importante in questo periodo di pandemia tenuto anche conto che il Covid con le sue conseguenze drammatiche sull'economia potrebbe portare ad un aumento di abbandoni e randagismo".



"Infine, non può e non deve mancare un vivo ringraziamento al Sindaco Scullino. Ha istituito questo assessorato che mi ha permesso di promuovere e sostenere tutte le iniziative volte alla cura ed alla difesa del mondo animale" ha concluso l'assessore Palmero.