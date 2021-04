Taggia: entro il 25 aprile i giardini di via Magellano saranno completati, prossimo step le panchine

Saranno ultimati entro il 25 aprile i lavori di risistemazione dei giardini di via Magellano ad Arma di Taggia. L’ufficio lavori pubblici sta spingendo per riuscire a terminare l’intervento entro il giorno della Festa della Liberazione. Si tratta di una riqualificazione di uno spazio verde molto apprezzato dagli armesi.



L’opera complessiva ha preso il via a marzo ed è costata circa 60mila euro. In questa somma rientrano il nuovo impianto di illuminazione a risparmio energetico, già attivo e lo spostamento di alcune piante, la collocazione di nuove essenze, oltre alla posa di un manto erboso simile a quello usato sulla Darsena, il tutto sarà mantenuto grazie al nuovo sistema di irrigazione.



A livello estetico saranno posizionati cespugli perenni per sagomare la linea visiva delle aiuole e dare ampio respiro alla strada. L’opera viene seguita dall’assessore ai lavori pubblici, Espedito Longobardi, insieme alla collega di giunta, Costanza Pizzolla, per quanto riguarda l’arredo urbano.



Infatti, a breve, il comune metterà mano anche alle panchine. L’obiettivo è di sostituire le vecchie sedute con delle nuove, rispondendo così alle segnalazioni arrivate spesso dai cittadini che usufruiscono di questo spazio immerso nel verde nel centro della cittadina costiera.