Taggia: da oggi all'Alberghiero si può gestire un ristorante 4.0, Blanco "Formazione manageriale e nuove tecnologie, fondamentali"

Gestire un ristorante virtuale da oggi si può all’Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi di Arma di Taggia. Grazie al pacchetto applicativo fornito da IdeaDigitale, l’Istituto potrà adeguare i propri insegnamenti formando professionisti della ristorazione con un bagaglio di competenze manageriali di alto livello, volto alla conoscenze delle più innovative tecnologie gestionali.

Due aspetti importanti nell'ambito del percorso quinquennale offerto dall'Alberghiero. La Dirigente Maria Grazia Blanco ha deciso di investire molto su questi aspetti della offerta formativa dell'Istituto, in quanto, questo tipo di conoscenze sono diventate necessarie per tutti i giovani professionisti che uscendo dalla scuola entreranno nel mondo della ristorazione.

Oggi tutto questo si concretizza con il programma "Passepartout Menù", messo a disposizione da IdeaDigitale, nota azienda di Simone Garfagnini specializzata in software gestionali per la ristorazione. "D’ora in avanti gli studenti si potranno cimentare nella simulazione della gestione di un'azienda ricettiva/ristorativa 4.0 - spiega la dirigente Blanco - L'inizio di questa nuova attività si è concretizzato con un ciclo di conferenze per studenti e docenti".

Un percorso formativo importante che ha visto la presenza dei dirigenti dell’azienda IdeaDigitale, Simone Garfagnini e Roberto Terenziani ma soprattutto anche di numerosi rappresentanti di alcune delle più rinomate imprese del settore ristorativo che abitualmente usano il software. "Ad esempio, i ragazzi e gli insegnanti hanno potuto ascoltare la testimonianza e le spiegazioni di Simone Stefanini e Giovanni Amerighi, rispettivamente il direttore amministrativo e il direttore operativo del prestigioso TWIGA di Forte Dei Marmi. Il loro è stato un appassionato storytelling personale. Hanno trasmesso le loro esperienze, dimostrando le potenzialità di una gestione aziendale informatizzata; aspetti fondamentali nel bagaglio di conoscenze che intendiamo dare nel nostro istituto ai professionisti della ristorazione del domani" - conclude la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ruffini-Aicardi.