Al via ‘Speed Marathon’, Campagna della Questura per il rispetto dei limiti di velocità

Prima della fine di questo mese la Questura di Imperia mette in campo due iniziative per la sensibilizzazione e per la tutela della legalità stradale.

"Mercoledì prossimo - si spiega nel comunicato - si terrà la Speed Marathon, la Maratona della Polizia Stradale contro gli eccessi di velocità, mediante la quale verranno realizzati controlli a tappeto su tutte le strade e autostrade italiane.

Dal 19 al 25 Aprile 2021 verrà dato il via all’Operazione Roadpoal Speed, l’iniziativa Europea di sensibilizzazione contro l’eccesso di velocità organizzata da ROADPOL - European Roads Policing Network.

Saranno pertanto giornate di controlli a tappeto che vedranno impegnate le pattuglie della Polizia Stradale su tutte le strade e autostrade del Paese.

L’obiettivo della maratona contro gli eccessi di velocità è quello di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e di e ridurre il numero di vittime da incidenti stradali. L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione alla legalità stradale, in adesione al piano d’azione europeo 2021-2030, con l’obiettivo di dimezzare il numero dei decessi da incidenti stradale, diminuire il numero dei feriti gravi in Europa e nel mondo.

Sul sito www.poliziadistato.it è pubblicata la lista delle tratte ove sono attivi i servizi di controllo della velocità tramite misuratori elettronici".