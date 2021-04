Pallavolo: vittoria sul campo della prima in classifica e campionato riaperto per l'Ast Italia Rvs Under 19

La Ast Italia Riviera Volley espugna il campo dell’Albissola (primo in classifica) per 3-1 e riapre il campionato under 19 maschile.

La squadra di Massimo Ciogli vince con un gioco fluido e determinato i primi due set mentre nel terzo set c’è stato il ritorno dell’Albissola (25-22). Nel quarto e combattutissimo set si impongono nuovamente i ponentini per 25-23.

Ast Italia Rvs sale così al secondo posto, a pari merito con il Volley Finale ma deve recuperare ancora una gara. In testa l’Albissola, con due gare in più allo stesso Finale e ai matuziani.

Il campionato è ora completamente riaperto e le prossime gare saranno fondamentali per il passaggio del turno che vede accedere alle finali regionali le prime due in classifica.