Coronavirus: 48 nuovi positivi in provincia e 323 in regione. Morto un 77enne all’ospedale di Imperia

Gli ultimi dati comunicati nel pomeriggio da Regione Liguria mostrano un aumento di 48 casi di covid in provincia di Imperia dove il totale dei postivi è di 1.177. In Liguria sono 323 i nuovi postivi per un totale complessivo di 7.109.

Nelle ultime 24 ore si registra anche una vittima nella nostra provincia: un uomo di 77 anni morto all’ospedale di Imperia.

Prosegue, intanto, anche la campagna vaccinale con la Liguria che arriva a quota 86% di dosi somministrate sul totale delle consegnate.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.125.395 (+4.313)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 222.654 (+2.815)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 95.609 (+323)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.109 (-151)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.177 (+48)

Savona 1.522 (+78)

Genova 3.295 (+163)

La Spezia 831 (+34)

Residenti fuori regione o estero 94

Altro o in fase di verifica 190

Totale 7.109

Ospedalizzati: 678 (-22); 83 in terapia intensiva

Asl 1 124 (-6); 12 in terapia intensiva

Asl 2 133 (-11); 15 in terapia intensiva

San Martino 115 (+5); 25 in terapia intensiva

Galliera 75 (-9); 7 in terapia intensiva

Gaslini 5; 1 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi 99 (+1); 8 in terapia intensiva

Asl 3 Micone 4 (+4)

Asl 4 Sestri Levante 37 (-5); 4 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 85 (-1); 10 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 1; 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.321 (+74)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 84.447 (+165)

Deceduti: 4.053 (+7); un uomo di 77 anni all’ospedale di Imperia

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 1.381

Asl 2 1.334

Asl 3 2.471

Asl 4 393

Asl 5 713

Totale 6.292

Dati vaccinazioni 16/4/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 523.160

Somministrati: 451.756

Percentuale: 86%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni