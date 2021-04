Si punta ad una riapertura turistica e sportiva in primavera. A '2 ciapetti con Federico' l'analisi degli assessori Simona Ferro e Gianni Berrino

“Chiediamo che ci sia una ripresa dalla fine di aprile”. A parlare è l’assessore regionale allo sport Simona Ferro in occasione dell’ultima puntata serale di ‘2 ciapetti con Federico’. In trasmissione è stato infatti tracciato un bilancio degli ultimi grandi eventi sportivi che hanno interessato il ponente ligure in queste settimane, ed è stata fatta una proiezione delle aspettative future.

“Ricordiamo che lo scorso maggio, complice anche il caldo, aveva fatto abbassare l’indice Rt permettendo una ripresa delle attività sportiva – ha proseguito l’assessore Ferro - In Liguria la campagna vaccinale sta procedendo in modo veloce, inoltre rispetto allo scorso anno adesso conosciamo il pericolo a cui andiamo incontro, con le giuste precauzioni dobbiamo quindi aprire. Abbiamo presentato questa necessità a conferenza delle Regioni”.

Qualche spiraglio ci potrà quindi essere in Primavera ? “Assolutamente si – ha risposto l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino - Non so però il Governo cosa deciderà in merito alla zona arancione, con il divieto di varcare i confini regionali fino a dopo il ponte del 1 maggio. Intanto è giunta la notizia che solo un caso su mille di contagio del virus avviene all’aperto. Di una riapertura ha bisogno l’economia ma anche la normalità di tutti noi. In quest’ottica gli sforzi che la Regione ha fatto con la Milano-Sanremo, il Rally ed il Campionato di Enduro, sono tesi a promuovere il territorio ligure attraverso lo sport. Veder rimbalzare le immagini della nostra zona in giro per l’Italia, l’Europa ed il Mondo, fa ricordare che la Liguria è una meta turistica desiderabile. E’ importante vedere il nostro entroterra fantastico associato all’outdoor. Spetta ora alle regole dei governanti riuscire a sfruttare presto questa promozione che come Liguria abbiamo rinforzato nei mesi di marzo e aprile”.

Guarda l'intervista:

Guarda la trasmissione integrale:

