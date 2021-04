Sanremo: domani mattina Antonella Squillace presenta il libro ‘Leah dall'altra parte del mare’

Domani a partire dalle 10.30, l'autrice del libro ‘Leah dall'altra parte del mare’, professoressa Antonella Squillace, sarà presente presso la Libreria Mondadori di Sanremo in via Roma, per incontrare i lettori e presentare l'affascinante personaggio del suo ultimo libro.

Siamo nella Spagna del 1492, l’anno della reconquista e della cacciata degli ebrei e dei conversos. Nella splendida città di Cordoba toviamo Leah, la giovane protagonista che, a dispetto di tutte le vicende negative, personali e storiche, che attraversano la sua vita, cattura il lettore nel suo viaggio, ‘dall'altra parte del mare’, innanzitutto come viaggio di rinascita e di riscatto.

Sullo sfondo l'esodo e le sofferenze di un popolo, quello ebraico, simbolo di tutti gli esodi e di tutte le sofferenze, di ieri e di oggi, causate da ignoranza e manipolazione, fanatismo religioso, ma non solo, esclusione ed emarginazione delle minoranze, qualunque esse siano.

Un romanzo storico ma attuale nelle vicende raccontate, soprattutto nel personaggio di Leah, esempio di emancipazione di una donna fragile e forte al tempo stesso.