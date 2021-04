Il cantautore Francesco Baccini ospite oggi sulle frequenze di Radio Onda Ligure

Nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure con le interviste ai grandi protagonisti del mondo della musica.

L’ospite di oggi pomeriggio sarà Francesco Baccini, cantautore e autore tra i più eclettici del panorama italiano, con all’attivo una carriera trentennale.

Sarà un’occasione per presentare il nuovo singolo “Senza Rumore” colonna sonora del film “Credo in un solo padre”, disponibile on demand su Chili, e che vanta attori del calibro di Massimo Bonetti, Anna Marcello, Giordano Petri, Flavio Bucci

Nel film Francesco Baccini si è anche cimentato nella veste di attore.

L'intervista andrà in onda alle 15 e 10 nel corso del programma condotto da Maurilio Giordana