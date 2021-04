Sampdoria, Genoa e Spezia: la salvezza è sempre più vicina

Sono state disputate 30 gare di questo campionato di Serie A edizione 2020-2021, in testa alla classifica c’è l’Inter di Antonio Conte che è ormai a un passo dal vincere il 19° scudetto della propria storia, ma l’attenzione dei tifosi liguri è tutta rivolta alle prestazioni di Sampdoria, Genoa e Spezia.

Le genovesi stanno facendo il proprio dovere

Sono diversi anni che Sampdoria e Genoa approcciano al campionato di Serie A con l’obiettivo di conquistare una salvezza tranquilla ma non sempre sono riuscite nel proprio intento. Anzi, nelle ultime due stagioni sia i blucerchiati che i genoani si sono conquistati la permanenza in massima serie solo nelle ultime giornate, con più di qualche brivido per i propri tifosi. Quest’anno, invece, dopo un avvio da dimenticare, entrambe sono riuscite a ingranare la marcia giusta e si godono ora un margine rassicurante sulla zona retrocessione attualmente occupata da Crotone, Parma e Cagliari. Anche dando un’occhiata alle quote per fare scommesse, Sampdoria e Genoa sono praticamente certe della permanenza in Serie A in compagnia dello Spezia, autentica rivelazione in positivo di questa stagione. Avere anche l’anno prossimo tre squadre liguri in massima serie sarebbe fondamentale per tutto un movimento calcistico come quello ligure che vive di calcio ma che negli ultimi anni ha raccolto molto di meno di quanto probabilmente avrebbe meritato. Genoa e Sampdoria, seppure con i propri problemi, stanno ritrovando la propria identità e chissà che questa non possa essere ricordata come la stagione del rilancio del progetto tecnico di entrambe le compagini genovesi.

Lo Spezia è la rivelazione del campionato

Gli appassionati di calcio sapranno sicuramente che da diversi anni ormai lo Spezia inizia alla grande il campionato di Serie B, salvo poi veder sfumare i propri obiettivi nelle fasi conclusive della competizione. L’anno scorso, invece, il trend è stato finalmente invertito e dopo un campionato condotto stabilmente nelle zone di vertice la squadra allenata da Vincenzo Italiano era riuscita a conquistarsi l’accesso in Serie A passando dai playoff vinti contro il Frosinone. Alla vigilia di questa stagione, pertanto, erano in molti a pensare che il destino del club spezzino fosse già segnato, ma evidentemente i ragazzi di Italiano avevano in mente ben altri programmi. Lo Spezia è oggi una delle squadre che gioca il miglior calcio di tutta la massima serie, impone il proprio gioco contro qualsiasi avversario e ha trovato una continuità di risultati impressionante per una “piccola”. A otto giornate dal termine del campionato i bianconeri si godono così un vantaggio di ben 10 punti sulla zona retrocessione e ai fini della salvezza potrebbe risultare decisiva proprio la vittoria giunta nei minuti conclusivi contro il Crotone.

Dopo un avvio complicato, tutte e tre le liguri in Serie A si sono rimesse in carreggiata e ora si godono un vantaggio in doppia cifra sulla zona retrocessione. Nelle otto gare che mancano da qui al termine della stagione le nostre compagini dovranno solo gestire il vantaggio ma pare proprio che l’obiettivo salvezza sia ormai lì alla portata.