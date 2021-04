Un casolare disabitato è andato completamente distrutto, nel pomeriggio di oggi, in località ‘Boschetto’ a Perinaldo.

Le fiamme sono divampate per cause ancora in via d’accertamento e, sul posto, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, che hanno spento le fiamme ma non hanno potuto evitare che il casolare e quanto era contenuto all’interno andasse totalmente bruciato.

Ora i Carabinieri, insieme agli stessi Vigili del Fuoco, dovranno stabilire le esatte cause del rogo.