Taggia: calano seppur lentamente i positivi al Covid, dai 71 della settimana scorsa ai 68 di oggi

Calano, seppur di poco, i positivi al Covid-19 a Taggia. Dai 71 della settimana scorsa oggi sono 68, un dato in lento ma costante discesa.

La conferma arriva dal Sindaco della cittadina che sottolinea l’importanza della vaccinazione che scatta domani e domenica nella nostra provincia, anche al polo vaccinale della stazione di Taggia. Con gli over 80, gli ultravulnerabili e i nati nel 1942 e ’43. Si tratta, ovviamente, di chi non è ancora stato vaccinato e per quelle categorie che sono state contattate telefonicamente da parte di Asl1 per il nuovo appuntamento in questo weekend.

L'obiettivo è stato quello di anticipare l'appuntamento per la vaccinazione a quegli utenti che si sono già prenotati entro il 12 aprile. Pertanto nel polo vaccinale di Taggia (in ‘drive through’, ovvero con la somministrazione a bordo della propria auto), si potranno presentare solo ed esclusivamente, quelle persone che hanno ricevuto la telefonata da parte di addetti Asl nei giorni scorsi e che entro il 12 aprile scorso avevano effettuato la prenotazione.

Chi verrà vaccinato dovrà portarsi un documento di identità, il foglio della prenotazione già effettuata ed il consenso informativo (vaccino Pfizer) possibilmente già compilato che si può scaricare sul sito www.asl1.liguria.it.