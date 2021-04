Presentati dall’Anas gli interventi lungo la statale Aurelia a Capo Mele tra Cervo e Andora

I relativi cantieri, che prenderanno avvio la prossima settimana, sono stati studiati con un cronoprogramma attento alle esigenze del territorio prevedendo le riaperture nel massimo della stagione turistica.

In particolare, i lavori sono previsti in tre delle quattro gallerie di Capo Mele e consistono nell’esecuzione del ripristino degli strati corticali di calcestruzzo delle gallerie artificiali, la sostituzione della ringhiera metallica posta sul marciapiede, il rifacimento dell’impermeabilizzazione della soletta e nella realizzazione delle opere di raccolta e smaltimento delle acque della soletta dalla galleria artificiale. Per l’esecuzione dei lavori sarà necessario istituire un senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico.

La prima fase degli interventi è prevista fino al 23 giugno e interesserà la galleria di maggiore lunghezza pari a 226 metri. Nel periodo successivo e fino alla fine di agosto saranno eseguiti gli interventi al di fuori della sede stradale. Per ridurre i disagi per il pubblico transito e non penalizzare la stagione turistica, l’impresa alla quale Anas ha affidato l’esecuzione dei lavori avrà una squadra che effettuerà, se necessario, la gestione del senso unico alternato con movieri. Come concordato con i Comuni, non appena saranno rimosse le limitazioni agli spostamenti in vigore a causa dell’emergenza sanitaria, sarà concordato con le locali Polizie Municipali l’orario di presidio durante i fine settimana.

I lavori riprenderanno lunedì 13 settembre sempre con l’istituzione di senso unico alternato con impianto semaforico e il lavoro interesserà entrambe le gallerie artificiali e saranno messe in atto le medesime procedura per ridurre i disagi per il pubblico transito. Il termine di ultimazione dei lavori è previsto per la fine di novembre 2021. Su questo cantiere non è prevista alcuna interruzione totale della circolazione.