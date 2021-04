Imperia: ringhiera pericolante in Via Argine Destro, la segnalazione con foto di un lettore

“Buongiorno. Serio pericolo per i pedoni lungo Via Argine Destro a Imperia all’altezza della Nuova stazione ferroviaria. La ringhiera che costeggia il Torrente Impero da anni è messa in condizioni molto precarie. Il Comune di Imperia, o chi ha fatto i lavori alla viabilità della nuova stazione, dovrebbe provvedere al ripristino in condizioni di sicurezza la zona prima che qualcuno si faccia male seriamente. Erano state messe delle bandelle bianche e rosse, ma di queste è dei lavori neanche l’ombra.



Gino Boffa”.