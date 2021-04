Dirigenti in consiglio comunale e alle commissioni: la decisione del Comune di Sanremo fa da apripista in Liguria (Video)

Da una spiacevole mancanza talvolta può nascere una rivoluzione virtuosa. Su queste basi posano le fondamenta le modifiche al regolamento del consiglio comunale che l’assise matuziana ha votato nel corso della sua ultima riunione. Maggioranza e opposizione, insieme, hanno deciso di estendere anche ai dirigenti la partecipazione al consiglio anche ai dirigenti nel caso in cui sia in discussione il bilancio preventivo, il rendiconto o gli equilibri finanziari. Si mette così la parola ‘fine’ alla cattiva abitudine di alcuni dirigenti che hanno sempre snobbato le riunioni del consiglio nonostante i molteplici inviti.

Tutto nasce dalla proposta del presidente del consiglio comunale, Alessandro Il Grande, il quale ha rimandato la discussione alla commissione competente che ha poi riportato il tutto al consiglio.

L'emendamento votato è stato presentato dal consigliere comunale Daniele Ventimiglia.

La discussione in consiglio comunale

E ora l’amministrazione comunale di Sanremo è pronta a fare da apripista in regione. La conferenza dei presidenti dei consigli comunali, presieduta da Daniele Martino, ha recepito la proposta ed è pronta a mettere a disposizione gli stessi strumenti alle altre amministrazioni liguri che presentino la stessa problematica. “È una tematica che in alcuni Comuni si verifica e in altri no, ma può essere un problema - commenta ai nostri microfoni Daniele Martino, presidente del consiglio comunale di Andora - quanto è stato fatto a Sanremo è a disposizione di chi volesse farlo, sperando sempre che non sia necessario. Il nostro ruolo è proprio quello di mettere a disposizione di tutti le pratiche dei singoli Comuni”.