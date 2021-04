Ritorna 'La Forza della Natura', quest'anno l'evento dedicato a Libereso Guglielmi in streaming

Ritorna la 'Forza della Natura', manifestazione dedicata a Libereso Guglielmi con un format nuovo e in modalità digitale. In programma dal 20 aprile al 1°maggio anche "Il Giardino della Biodiversità si racconta", mostra fotografica online attraverso scatti naturalistici e botanici di Marco Damele.



Il progetto è la testimonianza visiva del giardino di Marco Damele, 30 anni di piante e fiori i che hanno accompagnato la crescita, lo studio e il rispetto per la natura dell’agricoltore-scrittore di Camporosso. "Per valorizzare la conoscenza, la promozione e tutela dei fiori, delle piante e delle erbe spontanee, è in programma una mostra virtuale del "Giardino della Biodiversità" di Marco Damele, attraverso una condivisione quotidiana di esemplari tra le più significative essenze che crescono spontanee o coltivate nel nostro territorio e presenti nel piccolo orto botanico di Camporosso" - spiegano gli organizzatori.



Sarà una vera e propria mostra di fiori unica nel suo genere, evento collaterale della manifestazione "La forza della Natura, in ricordo di Libereso Guglielmi, online sul gruppo Facebook, "Gli amici di Libereso Guglielmi, "Il giardiniere di Calvino". "La natura è sempre stata generosa nel donarci migliaia di piante, molte delle quali giornalmente cerchiamo di distruggere con diserbanti chimici per una questione di estetica o profitto. Ma chi di noi realmente conosce queste piante?" - concludono.