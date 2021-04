Riaperture da maggio? Verso il cronoprogramma su ristoranti, cinema, palestre e piscine

Ristoranti, cinema, palestre e piscine, questo potrebbe essere l'ordine delle riaperture, in fase di studio da parte del Governo Draghi a partire da maggio. I primi a riaprire dovrebbero essere i locali, con la possibilità in un secondo momento di aperture serali. Un aspetto quest'ultimo che preannuncerebbe di riflesso una revisione dell'attuale coprifuoco dalle 22 alle 5.

In questi due giorni, il cronoprogramma delle riaperture e delle nuove linee guida necessarie saranno al centro del confronto tra Regioni e Governo. Venerdì si terrà la nuova cabina di regia governativa sull'andamento del Covid in Italia.

Le linee guida alla base delle riaperture, sarebbero già state parzialmente approvate dal Comitato Tecnico Scientifico. Una ripartenza che però potrebbe interessare soltanto i territori in fascia gialla e con le Regioni in attesa di conoscere i nuovi parametri per l'attribuzione del rischio.