Bordighera: non cambia la situazione con il mercato 'arancione', i commercianti sono al verde e vedono nero (Foto)

La Liguria tornata in zona arancione riduce i vincoli e le restrizioni che hanno costretto i cittadini, e soprattutto la categoria degli esercenti, in particolare quella degli ambulanti.

Giovedì scorso il mercato bordigotto si è svolto in forma ridotta con accesso consentito solo ai venditori di frutta, fiori e piante. Oggi ritornano i banchi e i commercianti di abbigliamento e altra merce. In un clima incerto, in tutti i sensi, il mercato ha ripreso l'andamento che abbiamo già documentato le settimane scorse.

Ritmi contenuti tentano di tenere in piedi la fragilissima economia del settore. La situazione resta non proprio positiva sebbene migliore in confronto alla prospettiva passata di non poter esporre affatto i propri prodotti.

I commercianti si sono fatti sentire le settimane scorse esprimendosi attraverso manifestazioni organizzate, affinché il Governo possa prendere in considerazione le loro richieste. Sgravi sulle tasse e risarcimenti per il popolo delle partite Iva ormai alla frutta.