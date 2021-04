Sanremo: messa in sicurezza a La Vesca, l’assessore Donzella chiede un tavolo con Regione Liguria (Video)

La messa in sicurezza della zona La Vesca è una delle priorità della seconda amministrazione Biancheri. Da una parte la collina che scivola verso il mare, dall’altra le onde che continua a erodere il terreno sotto la pista ciclabile. Per questo servono lavori da importi milionari, per i quali non bastano certo le finanze del Comune di Sanremo.

Ne ha parlato ai nostri microfoni l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, a margine della conferenza stampa per la presentazione dei lavori in zona Pian di Poma. “Ho sulla mia scrivania una richiesta alla Regione Liguria per istituire un tavolo per uno dei progetti primari, ossia la realizzazione di una scogliera per oltre 2 milioni di euro per i quali ci rivolgiamo proprio alla Regione” spiega l’assessore Donzella.

Oltre alla protezione della costa, a La Vesca serve anche un importante lavoro per la sistemazione della strada e del muro di contenimento sull’Aurelia. Anche in questo caso il Comune sta lavorando per ottenere il finanziamento dell’intervento, come spiega l’assessore Donzella: “È in procinto anche un intervento di Anas per altri 2 milioni di euro per mettere quell’area in sicurezza che è strategica sia per il suo valore naturalistico che per la Milano-Sanremo”.