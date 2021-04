I sindaci di Airole e Olivetta San Michele chiedono più sicurezza sulla Statale 20: parte la richiesta di un sistema per la lettura targhe

Le amministrazioni comunali di Airole e Olivetta San Michele chiedono più sicurezza per la Statale 20 anche a seguito dell’ultimo tragico incidente costato la vita a un motociclista.

“In riferimento alle numerose segnalazioni verbali da parte di automobilisti, motociclisti, nonché del personale preposto al presidio/sicurezza anti incendio - si legge nel documento firmato dai due sindaci - di mancato rispetto quotidiano dell’impianto semaforico (segnale rosso) posto all’imbocco della galleria “Cima di Rovere” si informa la cittadinanza che le amministrazioni comunali hanno inoltrato istanza congiunta alla Prefettura di Imperia avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione per l’installazione di apparecchiatura per la lettura targhe per il continuo mancato rispetto dell’impianto semaforico sulla Statale 20 all’imbocco della galleria “Cima di Rovere””.

“Sono state informate da sempre le forze dell’ordine territorialmente competenti e che ringraziamo per il loro lavoro - continua la nota - del comportamento scellerato di automobilisti e/o motociclisti per il continuo mancato rispetto dell’impianto semaforico ancor quando erano in atto i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici in materia di sicurezza per le gallerie della rete trans-europea nelle gallerie “Cima di Rovere - Lamberta”. Abbiamo richiesto e ottenuto da Anas il posizionamento della macchina di presidio anti incendio (salvo le ronde obbligatorie all’interno delle gallerie) in posizione all’imbocco della galleria (lato Eirole) sia come deterrente nonché per un controllo più mirato e puntuale all’individuazione di veicoli che violano l’impianto semaforico, anche indotti magari in errore dal primo semaforo relativo al cantiere dei lavori di posa in opera per adeguamento dei nuovi Guard Rail, posto subito dopo il bivio per Airole sempre sulla Statale 20 in direzione Olivetta San Michele. È stato chiesto ad Anas di poter potenziare la luminosità prima del semaforo in località Trucco e all’interno della galleria “Bocche” oggetto dei lavori di adeguamento impianti tecnologici. Abbiamo chiesto ad Anas di rispettare la tempistica contrattuale per i lavori all’interno della galleria “Bocche” e di ultimare nel minor tempo possibile i lavori di posa in opera per adeguamento dei nuovi Guard Rail del cantiere stradale posto subito dopo il bivio per Airole sempre sulla Statale 20 in direzione Olivetta San Michele al fine di poter eliminare il disagio causato dal posizionamento di ulteriore impianto semaforico. Si fa comunque presente che i Comuni non hanno competenze sulle tratte di strade statali in quanto l’ente proprietario delle strade è l’Anas. In ogni caso il rispetto del segnale semaforico, unitamente a quello dei limiti di velocità, dovrebbe essere dettato dal senso civico di ogni utente della strada in quanto sia l’osservanza che il rispetto del norme del Codice della Strada contribuirebbero in maniera significativa a ridurre, se non annullare definitivamente, l’insorgere di situazioni di pericolo, anche gravi, alla pubblica incolumità”.

“Abbiamo fatto richiesta anche a causa dell’ultimo tragico evento, quello della morte del motociclista di Airole. Quotidianamente abbiamo segnalazioni di auto che passano con il rosso specialmente con targa estera - commenta il sindaco di Olivetta San Michele, Adriano Biancheri - siamo preoccupati. Abbiamo questa situazione dal 2017. Chiediamo informazioni e certezze sul cronoprogramma di ANAS e delle date anche per quanto riguarda la chiusura del cantiere. Più concertazione nelle scelte, come territorio. Olivetta e Airole sono i comuni che subiscono di più questa situazione”.