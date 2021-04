Oggi il recupero della serie c femminile a villa cittera Sanremo, il grafiche Amadeo contro il volley Albenga, la squadra deve provare a conquistare punti per risalire in classifica.

Domani a Genova per il settore maschile il grafiche Amadeo parte convinto di fare 3 punti per accedere al terzo posto e puntare ai play off promozione.

Le squadre sono al completo, nel femminile si punta al recupero del palleggio Anna bozzano mentre nel maschile di Korsakov Maximin nel ruolo di palleggio.