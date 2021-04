Volley: Scuola di Pallavolo Mazzucchelli, i risultati dell'Under13 femminile e dell'Under15 maschile

Sabato sono scese in campo le formazioni green, Under13 femminile e Under15 maschile della Scuola di Pallavolo Mazzucchelli.

Alle 14 a Villa Citera a Sanremo, la 101 Caffè Mazzucchelli ha fronteggiato la Maurina Volley, partita valida per il campionato Under13 femminile. Il match ha visto uscire vincente la squadra 101 Caffè Mazzucchelli. Le giovani atlete green, mostrando buone fasi di gioco e una buona coesione di squadra, si sono imposte 3-0 sulle ospiti, con i parziali: 25/20, 25/16, 25/14.

Sorte diversa è invece toccata ai ragazzi della Riviera Mazzucchelli Under15 maschile che, alle 17.30, sempre a Villa Citera, hanno fronteggiato la squadra sanremese Impresa Edile AMG, subendo una sconfitta 3-0, con i parziali: 23/25 , 14/25, 17/25

A fine match Angelo Del Toro, coach della Riviera Mazzucchelli, si è espresso comunque in maniera positiva sulla partita. Il coach green ha infatti affermato come, tutto sommato, sia stata “una delle migliori partite giocate dai ragazzi, nonostante il risultato negativo. La sua squadra infatti ha dato il meglio nel primo set per poi lasciarsi un pò andare nei set successivi”. Il coach ha anche dichiarato la sua soddisfazione “vedendo un miglioramento sempre maggiore nei ragazzi e nel gruppo inteso come squadra”.

Domenica alle 14.30, sempre a Villa Citera, i ragazzi della Riviera Mazzucchelli hanno preso parte al concentramento Under15 maschile al quale hanno partecipato anche altre due società: l’A.S.D. Volley Team Arma Taggia e il Volley Primavera Imperia. In questo triangolare, i ragazzi della Riviera Mazzucchelli sono usciti vincenti dapprima sconfiggendo il Volley Team Arma Taggia 3-0 (15/8, 15/10, 15/6) e successivamente ottenendo una vittoria 3-0 anche contro il Volley Primavera Imperia (13/15, 11/15, 4/15).