Sanremo, lo scorso sabato si è svolta la 1ª Prova del Campionato Regionale di serie D di Ginnastica Artistica Femminile (foto)

Sabato 10 aprile, presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori reso disponibile dalla collaborazione tra le varie Associazioni che lo utilizzano quotidianamente, si è svolta la 1ª Prova del Campionato Regionale di serie D di Ginnastica Artistica Femminile. Per questo campionato la FGI ha deciso di dividere la regione in due zone, dal ponte di Genova al confine, girone A, le società partecipanti sono state 9 di cui due della nostra provincia, Ginnastica Imperia e Ginnastica Riviera dei Fiori che si è fatta anche carico dell’organizzazione dell’evento.

La gara prevede squadre composte da 3/6 ginnasti che eseguono minimo 3 max 4 esercizi alla trave, al volteggio e al corpo libero, tenendo conto dei migliori tre punteggi ottenuti su ogni attrezzo e la classifica è data dal totale dei 9 punteggi. Le società del ponente hanno confermato una buona preparazione ed ottenuto ottimi risultati. La Ginnastica Imperia nella prova LA allieve 3ª classificata con le ginnaste Elena Rovere, Cristina Marziano, Nina Villati e Marta Boeri .Livello LB allieve altro bronzo per le ginnaste Ginevra Scian, Siria Bracco, Veronica Bevilacqua e Melisa Aga, 4°posto per la Riviera dei Fiori con Giorgia Giovannini, Martina Sannazzaro, Marisol Ascari, Camilla Guastamacchia e Sara Pappaterra. Nelle junior argento per l’Imperia con Sonia Airone, Benedetta Aicardi, Beatrice Fasciana e Benedetta Calamusa. Nel livello LC junior vittoria per l’Imperia con Linda Bardella, Eleonora Mattioli, Martina Puppo, Anita Gandossi e Alexia Vera, con secondo gradino del podio occupato dalle ‘Rivierine’ Sofia Marini, Sara Anfossi, Rebecca Amoretti, Elisa Arnaldi, Enkela Dalani ed Alice Pegoraro, con le compagne di team Aurora Colonna, Linda Coppola, Valentina Romano ed Elena Stella classificate al 4° posto. Soddisfatti i tecnici Alberto Rovere, Roberta Amorino e Nicoletta Casi per Imperia e Angelica Stella , Sonia Di Marcoberardino e Marzia Riccardi per la Riviera.

Sempre sabato 10 Aprile, a Milano, si è svolta la 2ª Prova del Campionato Italiano individuale Gold di Trampolino Elastico. E’ stata Alessia Saccoccia la ginnasta che ci ha ‘rappresentato’ in questa difficile prova , accompagnata dal tecnico Damiano Giunta. Con l’esecuzione di due esercizi di buon livello, la nostra ginnasta si è classificata 6ª.Bisognerà attendere la classifica unificata al meglio delle due prove per sapere se Alessia ha diritto ad accedere alla finale nazionale in programma a Maggio.

Sempre la nostra sezione del trampolino è stata protagonista di un’iniziativa molto interessante, la 1ªstTrampoline Hopes Cup 2021. Nei mesi scorsi siamo stati contattati per aderire a questa ‘particolare’ gara on line , proposta dalla Federazione Messicana di ginnastica, e il direttore sportivo Alice Frascarelli ha voluto far vivere questa entusiasmante esperienza ad alcune nostre ginnaste che hanno potuto confrontarsi con atleti di 19 differenti nazioni .La palestra del Mercato dei Fiori è stata la nostra sede operativa, le ginnaste Cecilia Carlo, Azzurra Diurno, Roberta Di Michele e Matilde Sappia per la categoria 11/12 anni e Alice Dosio , Elisa Voci e Alessia Saccoccia per la categoria 13/14 anni hanno eseguito tre esercizi liberi a testa valutate da una giuria internazionale .La gara durerà 5 giorni e al termine di tutte le performance, molte di atleti di livello tecnico olimpico, si sapranno le classifiche che, per i tecnici Giulia Bellone e Nicla Londri, in questa occasione, saranno l’aspetto meno importante.