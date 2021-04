Pallavolo: doppia sconfitta per la Nlp Sanremo maschile under 17 contro il Volley Team Finale

La Amg Impresa Edile è scesa in campo per un doppio confronto con la capoclassifica VT Finale a punteggio pieno dopo quattro giornate.

I matuziani, nonostante il divario tecnico fisico e malgrado le sconfitte per 3 /0 in trasferta al Palaberruti e 3 /1 in casa, a tratti hanno fanno vedere una discreta pallavolo. Nota positiva il set vinto per 28/26 contro una squadra che finora non aveva mai perso un set.

Così commenta il coach Michele Minaglia “non ho molto da rimproverare ai miei ragazzi che hanno lottato contro una squadra di livello superiore ma l'ultimo set perso male dimostra che dobbiamo lavorare molto sull’aspetto mentale”.

Questa la formazione: Balbis Alessio, Bortesi Federico, De Panis Nicolò, El Jaidouli Hicham, Ghiretti Gabriele, Malfatto Gian Battista, Mauro Carlos, Migliore Filippo, Paolino Matteo.

Domani al Mercato dei Fiori importante incontro con il Primavera Imperia per tentare di smuovere una classifica finora deficitaria.