Coronavirus, 93 nuovi casi in provincia di Imperia e due decessi al 'Borea' di Sanremo

Sono 410 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.594 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 2.866 tamponi antigenici rapidi. Nel distretto di Imperia i nuovi casi sono 93 mentre a Savona 80, 159 a Genova e infine a La Spezia 76. Solo 2 i casi non riconducibili alla residenza in Liguria. 14 sono i decessi avvenuti nella nostra regione, da lunedì sino ad oggi, e di questi due si registrano all'ospedale 'Borea' di Sanremo dove sono morti due uomini rispettivamente di 88 e 95 anni.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.115.912 (+5.594)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 216.767 (+2.866)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 94.879 (+410)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.314 (-193)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.234 (-45)

Savona 1.580 (-38)

Genova 3.356 (-88)

La Spezia 835 (-18)

Residenti fuori regione o estero 97 (-)

Altro o in fase di verifica 210 (-6)

Totale (7.314) (-193)

Ospedalizzati: 717 (-28); 84 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 131 (-4); 11 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 144 (-1); 16 (-) in terapia intensiva

San Martino 115 (-8); 24 (-1) in terapia intensiva

Galliera 91 (-3); 7 (+1) in terapia intensiva

Gaslini 6 (-1); 1 (-) in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi 98 (-4); 6 (-) in terapia intensiva

Asl 3 Micone 0 (-1)

Asl 4 Sestri Levante 44 (+1); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 87 (-7)); 12 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 1 (-); 1 (-1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.477 (-243)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 83.533 (+589)

Deceduti: 4.032 (+14); due uomini di 88 e 95 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 1.703 (-47)

Asl 2 1.456 (-57)

Asl 3 2.614 (-40)

Asl 4 287 (+34)

Asl 5 531 (-110)

Totale 6.591 (-220)

Dati vaccinazioni 14/4/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 483.380

Somministrati: 426.122

Percentuale: 88%