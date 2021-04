Taggia conferirà la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, Conio "C'è un po' di me in questa delibera"

L'iniziativa ricorre nel centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell'Altare della Patria a Roma. Qui sono raccolti i resti mai identificati di un soldato morto nella Prima Guerra Mondiale. La salma venne scelta nella basilica di Aquileia tra undici provenienti da altrettanti campi di battaglia. L'istituzione di questa figura nasce per rendere omaggio ai moltissimi giovani soldati che non fecero mai ritorno a casa e i cui corpi non furono mai identificati.

"E' un onore essere promotori di questa delibera perchè rappresenta un momento assai significativo. - ha sottolineato il sindaco di Taggia, Mario Conio - Ci troviamo a 100 anni dall'istituzione di questa figura così cara per tutti noi. Un anniversario importante e quindi per meglio celebrare questo importante momento conferiamo la cittadinanza onoraria di Taggia. Rappresenta anche un tema personale: un mio bisnonno è stato un milite ignoto perchè non è più tornato e non è stato più possibile trovarne i resti. Ci metto un po' di me in questa delibera".