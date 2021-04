Sanremo, Bussana e Taggia senza corrente elettrica di Amaie nella notte del 27 aprile

Nella notte del prossimo 27 aprile, dall'1 alle 5, Sanremo, Bussana e Taggia resteranno senza corrente elettrica di Amaie per via di alcuni lavori urgenti che l'azienda deve effettuare sulla rete.

Non saranno coinvolte solo alcune utenze di primaria utilità: per loro sarà attivata un'alimentazione di emergenza e vedranno solo una breve interruzione da mezzanotte all'1 proprio per consentire l'allaccio.

Ecco le zone non interessate:

Taggia: via Aurelia 6

Bussana: via al Mare 1, via al Mare 999, piazza Lombardi 1, piazza delle Scuole 1, via Geva (1, 8), via Circonvallazione Levante 999, via Marsala 30, piazza Chiappe (1, 8, 999), via Bussana Vecchia (2, 6, 13)

Sanremo: via Armea (1.20), via al Macello 14, via Frantoi Canai 1, corso Mazzini 110, corso Mazzini (3, 5, 11, 15, 23, 68, 70, 415), via Tre Ponti (13, 34), strada San Martino 73, via Lamarmora (169, 224, 285), via Ansaldi 999, corso Cavallotti (113, 115, 123, 125, 229, 250), via Mercede (1, 2, 4), via Duca degli Abruzzi 38, salita Monte Grappa 1, strada Magnan 21, via Borea 56, regione Monte Bignone (punti radio -telecomunicazioni).