Sport invernali: la sanremese Alba Battisti si laurea campionessa italiana di Snowkite al Tonale (Foto)

La sanremese Alba Battisti, ora residente ad Arco in Trentino, si è laureata campionessa italiana di snowkite, al Passo del Tonale. Si tratta di uno sport relativamente nuovo, che combina l'attività del kitesurf praticato sulla neve con l'uso di sci oppure snowboard. E’ uno sport in forte sviluppo e per esempio ogni anno (Covid permettendo) la tappa dei campionati mondiali si svolge sul lago di Resia ogni febbraio.

Alba 47enne e mamma di 3 figli, quest'anno si è aggiudicata i campionati italiani nella classe femminile. Un uovo sport che mantiene ‘giovani’ e la conferma arriva da Alba che, dal mare di Sanremo alle montagne del Trentino, ha vinto i campionati italiani di snowkite.