Pallavolo: under 19 femminile della Nlp Sanremo fa suo il derby di ritorno contro il Riviera Volley

La Nlp Sanremo fa suo anche il derby di ritorno con il Riviera Volley nella categoria under 19 femminile con un netto 3/0.

Domenica 11 aprile la Biotech Riviera capitanata da Matilde Marelli non ha avuto problemi a gestire la partita: 25/11 25/19 25/21. Gli allenatori Valenzise e Bruno hanno potuto così far ruotare la rosa a disposizione, in modo che parecchie giocatrici , che militano in under 15 e 17, hanno trovato spazio in campo. Con i tre punti conquistati le matuziane mantengono la seconda posizione in classifica a tre lunghezze dal San Camillo Imperia.

Quasi tutte le under 19 avevano giocato giovedì il derby di serie C, sempre con il Riviera, perdendo per 3/1 per i troppi errori fatti nei set successivi al primo vinto per 25 a 17.

La C sarà nuovamente impegnata stasera sul campo della capolista Albisola Pallavolo, a punteggio pieno dopo sei gare, dove è in programma il recupero della terza giornata.

Nella foto di Mauro Giusto:

da destra a sinistra: Sergio Bruno, Michela Valenzise, Matilde Marelli, Martina Zagari, Chiara Castino, Aurora Sammassimo, Beatrice Ollio, Vanessa Faieta, Vittoria Cattaneo, Paolo Marelli, Cesare Fagnani

in basso: Chiara Cugge, Giulia Mastrilli, Alessia Modena, Michela Sgrò, Erika Di Muzio, Alice Balla.