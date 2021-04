Calcio, Serie D. Ulteriore stop di due turni per i nuovi recuperi, la LND ufficializza anche il programma dei playoff

La Serie D dal 25 aprile al 2 maggio si prende una pausa per recuperare le partite ancora da disputare di otto dei nove gironi. Il girone B prosegue secondo calendario già stabilito in precedenza. Riguardo i gironi A, C, D, E, F e G vengono sospese le giornate di calendario programmate per il 25 aprile e 2 maggio (la 12^ e 13^ di ritorno per i gironi A e C e l’11^ e 12^ di ritorno per i gironi D, E, F e G).

Per i gironi H ed I è sospesa la giornata del 25 aprile (11^ di ritorno).

Vengono quindi rimodulati i calendari dei gironi A, C, D, E, F, G, H, ed I con turni di gara a partire dalla 12^ giornata di ritorno per i gironi A e C e dall’11^ di ritorno per i gironi D, E, F, G, H e I.

Dal 2 maggio ripartono i Gironi H e I, dal 5 quelli A e C, dal 9 tutti gli altri.

I turni infrasettimanali: il 5 maggio giocano i Gironi A e C; il 19 maggio A, C, D, E e G; il 26 maggio il Girone F.

Tutti i gironi, tranne il B, termineranno la stagione domenica 13 giugno.

Unitamente la LND ha deliberato il regolamento riguardante. Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, a seguito del consenso unanime espresso dalle Società in occasione della riunione tenutasi lo scorso 7 Gennaio, riguardo la programmazione della fase post campionato, per la sesta stagione consecutiva conferma il regolamento play off organizzato in due turni.

Partecipano alla prima fase (semifinali di girone) le società classificatesi al 2°, 3°, 4° e 5° posto in ognuno dei 9 gironi del campionato di serie D. Le quattro squadre interessate si affronteranno in gara unica e la squadra di casa sarà quella con il miglior piazzamento quindi 2^ contro 5^ e 3^ contro 4^. La posizione migliore avrà valore, per il passaggio del turno, anche in caso di pareggio al termine del match e di equilibrio anche al termine dei tempi supplementari.

In caso di parità di punti in classifica al termine della stagione regolare tra squadre occupanti le posizioni indicate, si terrà conto degli scontri diretti ed in caso di ulteriore parità, nell’ordine: della differenza reti nel confronto, della differenza reti generale, del numero di reti segnate in campionato, del miglior piazzamento in Coppa Disciplina ed in ultima istanza, il sorteggio.

Seconda fase (finali girone) - Le vincenti si incontreranno a loro volta, sempre in gara unica, con la squadra di casa individuata dal miglior piazzamento ottenuto in campionato. Anche in questo turno, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con i tempi supplementari. Se il pareggio persiste supera il turno sempre la squadra con il miglior piazzamento ottenuto al termine della stagione.

Per conoscere tutti i dettagli consulta il Comunicato Ufficiale N° 140