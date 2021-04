Vallecrosia: a Casa Rachele una bambola bebè per aiutare gli anziani con demenza e Alzheimer

La famiglia della RSA Casa Rachele ha adottato la piccola Rachele: una bambola speciale che riattiva la mente e il cuore, creata e donata da Betty Miceli. Continuerà così, per gli Ospiti, il progetto di Doll Therapy, una terapia che, attraverso l’utilizzo della bambola, aiuta gli anziani con demenza e Alzheimer.

In questo modo vengono stimolate l’attenzione e il ruolo protettivo genitoriale, favorendo l’assunzione di responsabilità e delle capacità comunicativo-espressive. "Questa splendida bambola ha caratteristiche molto realistiche: l’espressione del viso, il profumo, la morbidezza, il peso che possono riportare alla memoria emozioni vissute, stimolare un senso di protezione e migliorare la stimolazione sensoriale. Un semplice giocattolo che si trasforma in un potente strumento terapeutico. - spiegano da Casa Rachele - La terapia della bambola risulta efficace se è inserita in un insieme di cure e di interventi sanitari e assistenziali mirati a favorire il benessere psicofisico degli Ospiti".



"Aver pensato ad una bambola significa avere una grande attenzione e cura nei confronti della persona. - sottolineano - un punto fondamentale dell’attività quotidiana. Il Direttore Mauro Vicenzi, insieme alla Caposervizio Roberta Pastorino, hanno accolto con grande entusiasmo, il regalo di Betty Miceli, accompagnata dalla vicesindaco Marilena Piardi. Ringraziamo dunque e, come per la stanza degli abbracci, siamo orgogliosi di questi doni che aumentano il benessere psico-fisico di tutti i nostri Ospiti. Vi ricordiamo che sul nostro sito www.zitomirski.org e sulla nostra pagina Facebook continueremo a rendervi partecipi delle nostre attività".