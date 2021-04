Ventimiglia: piano vaccinale, Scullino “Da venerdì via alla vaccinazione per i soggetti tra i 65 e i 69 anni”

“ In un momento sempre più difficile, l'intervento del Governo Draghi e del nostro Presidente della giunta regionale Toti sul piano vaccinale è stato determinante - dichiara il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino - finalmente, sperando che i vaccini continuino ad arrivare, il numero delle persone che vengono vaccinate è in aumento. Non è facile stare dietro a tutte le novità che in questi giorni si sono susseguite e quindi voglio ricordare che nel centro di vaccinazione di Ventimiglia, grazie ai medici di famiglia, al supporto dell'ASL e all'organizzazione dei miei uffici, da venerdì 16 aprile potranno essere vaccinati i soggetti di età compresa fra i 65 ed i 69 anni e, a seguire, quelli fra i 60 ed i 64 anni ”.

Prosegue il sindaco: “Il polo vaccinale sito presso la Palestra di via Chiappori in Ventimiglia, nato da un accordo che vede uniti 14 Medici di Medicina Generale del Distretto Sociosanitario n. 1 ed il Comune di Ventimiglia nell’intento di vaccinare quanti più soggetti possibili per salvaguardare la salute dei cittadini, verrà aperto cinque giorni la settimana (lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato) e potrà vaccinare, su indicazione di ASL1, 150 persone al giorno. Per queste fasce d’età, come da ordinanze emanate dal Commissario Straordinario Francesco Paolo Figliuolo, le vaccinazioni verranno eseguite esclusivamente con AstraZeneca”.