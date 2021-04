Entro il 29 aprile la Liguria avrà vaccinato tutti gli over 80, Toti "Possiamo erogare più delle 13mila dosi quotidiane previste"

Il 29 aprile terminerà la campagna di vaccinazione per gli ultraottantenni in Liguria. Questo il traguardo confermato stasera dal presidente della Regione, Giovanni Toti.

"Concluderemo la prima dose di tutti gli over 80 entro la fine di aprile. Compattando le agende in queste ore, stiamo cercando di guadagnare ulteriori due giorni e quindi chiudere intorno al 29 aprile, la prima vaccinazione e quindi la protezione dai sintomi severi di tutti gli ultra ottantenni. - sottolinea Toti - Sulla fascia 70 - 79 anni i soggetti sono altrettanti, quindi 170mila. Vaccinati con prima dose sono 53.470, ovvero il 32% mentre il ciclo completo, solamente 3522, ovviamente perchè sono iniziati da poco più di 2 settimane. E' evidente che la seconda dose non sia ancora arrivata a scadenza".



"Sono invece 10mila le persone non deambulanti identificate dal nostro sistema sanitario regionale. Di queste sono state vaccinate 2619. Abbiamo chiesto alle aziende sanitarie di mettere in campo 32 squadre su tutta la regione che ci dovrebbero consentire di vaccinare tutte queste persone nelle prossime settimane, allineandoli alle categorie più esposte. - aggiunge il governatore ligure - Un trend positivo con un'accelerazione importante che ci porta all'86% dei vaccini somministrati sul consegnato. Ci auguriamo che aumentino dosi del vaccino. La nostra macchina, con medici di medicina generale, farmacia, sanità convenzionata e pubblica è in grado di erogarne più dei 13mila che a regime sono previsti dalla nostra Regione. Restiamo in contatto con Commissariato nazionale per conoscere ulteriori consegne".