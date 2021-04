Coronavirus: in provincia di Imperia 68 nuovi positivi, sale il numero dei ricoverati al ‘Borea’ di Sanremo

I dati diffusi questo pomeriggio da Regione Liguria mostrano un totale di 68 nuovi casi in provincia di Imperia mentre, sul territorio regionale, i nuovi positivi sono 231.

La nostra è anche l’unica provincia che registra un aumento dei ricoverati: in totale ore al ‘Borea’ sono presenti 135 pazienti, 12 dei quali in terapia intensiva. Sempre all’ospedale di Sanremo si registra anche un nuovo decesso.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.110.318 (+4.728)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 213.901 (+2.594)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 94.469 (+231)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.507 (-229)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.279 (+68)

Savona 1.618 (+31)

Genova 3.444 (+106)

La Spezia 853 (+24)

Residenti fuori regione o estero 97

Altro o in fase di verifica 216

Totale 7.507

Ospedalizzati: 745 (-1); 87 in terapia intensiva

Asl 1 135 (+5); 12 in terapia intensiva

Asl 2 145 (-5); 16 in terapia intensiva

San Martino 123 (-5); 25 in terapia intensiva

Galliera 94 (-1); 6 in terapia intensiva

Gaslini 7 (-1); 1 in terapia intensiva

Asl 3 Villa Scassi 102 (+3); 6 in terapia intensiva

Asl 3 Micone 1

Asl 4 Sestri Levante 43; 7 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 94 (+3); 13 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 1; 1 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.720 (-267)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 82.944 (+452)

Deceduti: 4.018 (+8); un uomo di 84 anni all’ospedale di Sanremo

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 1.750

Asl 2 1.513

Asl 3 2.654

Asl 4 253

Asl 5 641

Totale 6.811

Dati vaccinazioni 13/4/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 483.380

Somministrati: 414.454

Percentuale: 86%