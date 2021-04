Visita di Mulè in provincia di Imperia: Scibilia (Confesercenti) "Delusi, non ha trovato tempo per le imprese"

“ Siamo rimasti un po’ delusi per non essere stati considerati dal rappresentante del Governo durante la sua lunga ed importante visita in molte città ed in molti territori della nostra provincia".

Queste le parole di Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti, a poche ore dalla visita in provincia di Imperia del sottosegretario Giorgio Mule’. "Ha effettuato incontri con diversi sindaci affrontando problematiche complesse che sono sospese da diverso tempo ma non ha potuto mettere in calendario un appuntamento con le forze economiche in stato di grave crisi?" - si chiede il rappresentante della categoria