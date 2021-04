Turismo e sport, qualcosa si sta muovendo? Gli assessori regionali Simona Ferro e Gianni Berrino questa sera a ‘2 ciapetti con Federico’

Nelle ultime settimane alcuni grandi eventi sportivi, come la Milano-Sanremo ed il Rally di Sanremo, hanno iniziato a muovere qualcosa a livello non solo sportivo ma anche economico. Pur nelle limitazioni di spostamenti, in seguito alle restrizioni per l’emergenza Covid che hanno comportato il divieto di pubblico, queste manifestazioni hanno portato non solo visibilità ma anche un po’ di respiro al ponente ligure. Per il Rally, a fronte dei 360 equipaggi partecipanti, si è stimata infatti la presenza di 2500 persone.

Un’analisi della situazione e soprattutto una proiezione delle aspettative future sarà fatta questa sera, alle ore 20:45, in occasione della nuova puntata di ‘2 ciapetti con Federico’. Alla trasmissione, condotta da Federico Marchi, interverranno gli assessori regionali Simona Ferro (sport) e Gianni Berrino (turismo). Si parlerà anche dei possibili aiuti verso il mondo sportivo e le famiglie.

