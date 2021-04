Triora tra i 'Villaggi degli Alpinisti': la soddisfazione dell'assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino

“Triora fa ufficialmente parte del circuito dei 'Villaggi degli Alpinisti' diventando un ulteriore volano per il turismo ligure” commenta con soddisfazione l'assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino, in merito all'inserimento del borgo imperiese tra i 'Villaggi degli Alpinisti'.



“Come assessore al Turismo – continua Berrino - sono molto felice di questo prestigioso traguardo, che rappresenta un'opportunità sia per il borgo sia per tutta l'alta valle Argentina. Entrare a far parte di una rete così importante per l'entroterra e per la montagna, di cui fanno parte solo le poche località montane che ne rispecchiano i requisiti, è sinonimo di un grande impegno”.



“Una ulteriore testimonianza che la Liguria non sia solo mare ma anche entroterra e alta montagna e che le Alpi liguri sono una nostra straordinaria un'eccellenza” conclude l'assessore.