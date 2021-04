Delusione di Confesercenti dopo sua visità, la replica di Giorgio Mulè a Sergio Scibilia

“Mi dispiace che il segretario provinciale di Confesercenti, Sergio Scibilia, abbia manifestato non tanto la delusione quanto il ‘non essere stati considerati’ durante la mia visita in provincia di Imperia”. A dirlo è il Sottosegretario di Stato alla Difesa Giorgio Mulè che replica alle affermazioni del segretario provinciale di Confesercenti Scibilia.

“In realtà, come sanno le associazioni dei commercianti – spiega Mulè -, la mia attenzione è quotidiana e continua soprattutto verso i territori del ponente ligure. In ogni caso i temi di cui parla il segretario Scibilia sono stati oggetto di confronto sia con il sindaco di Sanremo che con il sindaco di Imperia con i quali abbiamo condiviso la necessità di destinare risarcimenti immediati alle categorie particolarmente colpite come quella dei commercianti, sia in ambito comunale che regionale e nazionale. Non solo, mi sono ben note le richieste e le esigenze di Confesercenti ma me ne sono fatto portatore, più o meno isolatamente dal punto di vista politico, nelle scorse settimane ad esempio quando ho molto insistito sul rinvio del Festival di Sanremo perché avrebbe causato - come poi ovviamente è successo - un danno alle imprese del settore turistico ricettivo. In ogni caso non ho certo bisogno che mi si ricordi che le imprese sono il motore dell’economia e del lavoro perché la mia ‘ossessione’ è quella di fare in modo di dare certezze per le riaperture delle attività. In ogni caso, come ben sa il segretario Scibilia, il mio telefono è sempre a disposizione di chiunque come lo è stato in passato. Sarà un piacere, ovviamente, incontrarlo in una delle prossime occasioni della mia presenza nella provincia di Imperia”.